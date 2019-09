Bimbo rifugiato di 5 anni ucciso da un camion a Lesbo Era nascosto in una scatola di

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un bambinodi 5è stato travolto eda unvicino al campo di migranti di Moria sull’isola greca di. Secondo una nota della polizia, il bambino, originario dell’Afghanistan, si nascondeva in unavicino alla strada quando il veicolo in manovra lo ha investito. L’autista ha detto alla polizia che non si è reso conto che un bambino si nascondeva nella, adesso è in stato di fermo.“Stiamo piangendo la morte di un bambino di cinque.Stava giocando sulla strada ed è stato colpito da unfuori Moria. Questa tragedia non sarebbe mai dovuta accadere”, ha commentato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) su Twitter.Dal 1 al 22 settembre, secondo l’ONG Aegean Boat Report, 3.472rifugiati sono arrivati a(un’isola a soli dieci ...

