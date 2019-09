Ascolti TV USA martedì 24 settembre | sempre in forma This is Us bene anche New Amsterdam

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 25 settembre 2019)tv USA24record negativo per The Connerstv USA24– Il premio strategia va probabilmente a Fox che con lo spostamento aldi The Resident ed Empire consolida la serata facendo crescere la media rispetto alla scorsa stagione. Tanto, inutile ribadirlo ogni volta, saranno streaming edifferiti a decidere le sorti dei vari show, l’importante è consolidare le serate e mantenere un ascolto per lo più omogeneo. Ilè appannaggio di NBC nel pubblico 18-49 anni e di CBS nel totale degli spettatori. La rete del pavone ottiene 8,2 milioni e 1.5 di rating con The Voice alle 20, a seguireis Us torna con 7,7 milioni e 1.8 di rating in leggero calo rispetto al finale della scorsa stagione. Alle 22 ottimo il ritorno di Newche con 6,3 milioni e 1.1 di rating conquista il dato migliore dal 27 novembre ...

