Uomini e Donne | ex coppia del Trono Over festeggia | è nato il figlio

Sonia Pattarino - ex Uomini e donne - annuncia la definitiva rottura con Ivan Gonzalez : Un'altra coppia nata nella stagione 2018-19 di Uomini e donne è ufficialmente scoppiata. L'annuncio è arrivato direttamente da Sonia Pattarino che, affidandosi al suo profilo Instagram, ha confermato la fine della relazione con l'ex tronista Ivan Gonzalez. Da settimane le voci si rincorrevano nei social network anche se non avevano mai trovato la conferma da parte dei diretti interessati. Al contrario, sia Ivan che Sonia avevano tentato di ...

Uomini e Donne news - Jara e Nicola : è nato il primo figlio : Uomini e Donne, Jara e Nicola genitori: è nato Tommaso Jara e Nicola sono diventati genitori. Sono i canali social di Uomini e Donne ad aver annunciato l’arrivo del piccolo Tommaso. La coppia nata all’interno dello studio del Trono Over ha finalmente potuto dare il benvenuto al piccolino di casa. I due sono stati ospiti […] L'articolo Uomini e Donne news, Jara e Nicola: è nato il primo figlio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati : "Il nostro viaggio insieme è giunto al termine" : Lo scorso marzo il loro amore aveva preso vita a Uomini e Donne, 6 mesi dopo Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino interrompono la storia nata sotto le telecamere della trasmissione di Canale 5. L'annuncio arriva dall'ex corteggiatrice dal suo profilo Instagram che tra l'altro risponde ai curiosi che notavano un certo distacco tra i due: Nessun bolo per Madrid ragazzi. sono sempre stata una persona corretta e ringrazio tutti voi, per il sostegno e ...

Uomini e Donne - la furia di Maria De Filippi : "Sono scema io?" - come massacra Francesco : Anche Maria De Filippi, qualche volta, sbotta. Il contesto è quello di Uomini e Donne, il dating-show che conduce su Canale 5. La conduttrice infatti è scesa in campo per chiarire quello che ha detto Francesco alla tronista Giulia Quattrociocche, ovvero che non le interessa minimamente e che aspira

Uomini e donne news : cos’è successo lunedì 23 settembre : La seconda settimana di programmazione di Uomini e donne è appena iniziata e, come spesso succede, si parte dalle vicende del Trono Classico. Il primo argomento trattato è legato alla tronista Giulia Quattrociocche, che prima seleziona alcuni ragazzi da portare eventualmente in esterna e poi, per capirne le personalità anche grazie alla complicità della redazione, decide di riprenderli con una telecamera nascosta. In questo frangente, da casa e ...

Uomini e Donne oggi : Maria De Filippi si schiera dalla parte di Nunzia : Maria De Filippi dice la sua sul secondo falò di Nunzia e Arcangelo: la confessione a UeD E’ appena terminata una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa occasione ad aver fatto discutere sono stati gli ex fidanzatini di Temptation Island, Nunzia e Arcangelo. La ragazza, dopo aver parlato con quest’ultimo, ha aggiunto di esserci rimasta male nel leggere sui social così tante critiche sul suo conto per aver richiesto un secondo ...

Uomini e Donne - Javier Martinez di Temptation Island corteggia Sara Tozzi : Dopo il successo raccolto nella scorsa edizione di Temptation Island, in cui ha fatto coppia fissa con Ilaria Teolis nel villaggio delle fidanzate dell'Is Morus Relais, Javier Martinez torna protagonista di Canale 5, nel parterre dei corteggiatori di Uomini e Donne. Il pallavolista, invitato in studio per lo spazio dedicato al reality estivo della rete, ha deciso di rimanere nel gruppo di corteggiatori della tronista Sara Tozzi dopo averne ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sbotta : “Sono scema?” e chiarisce tutto : Maria De Filippi mette con le spalle al muro Francesco (che si arrampica sugli specchi) dopo le frasi su Giulia Quattrociocche Non è la prima volta che Maria De Filippi interviene su questioni poco chiare a Uomini e Donne. Questa volta, ha voluto chiarire quello che ha detto Francesco alla tronista Giulia Quattrociocche: non le […] L'articolo Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “Sono scema?” e chiarisce tutto proviene da ...

Javier Martinez/ Da Temptation Island a Uomini e Donne : rifiuta Giulia per Sara... : Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island 2019, sbarca oggi nel parterre del trono classico di Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi.

Uomini E DONNE/ Gemma Galgani rimandata a mercoledì? - Trono Over - : Oggi le nuove puntate di UOMINI e DONNE dovrebbero aprirsi con il Trono Over: ecco le ultime dichiarazioni di Gemma Galgani al settimanale ufficiale.

Uomini e Donne oggi : Maria senza parole e gradito ritorno da Temptation : oggi Uomini e Donne, Trono Classico: il ritorno di Javier e Maria De Filippi senza parole oggi, Lunedì 23 Settembre 2019, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte con Giulia. La tronista ha incontrato in casetta cinque dei suoi corteggiatori, in modo tale da […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Maria senza parole e gradito ritorno da Temptation proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Maria De Filippi : l’ammissione di Arianna Cirrincione : Arianna Cirrincione di Uomini e Donne dice la sua su Maria De Filippi Arianna Cirrincione è stata una delle protagoniste più amate della scorsa edizione di Uomini e Donne. In quella occasione è stata scelta dal tronista Andrea, con il quale ormai fa coppia fissa da oltre 8 mesi. E di questa sua esperienza televisiva ne ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Lei, non nascondendo che l’essere stata sotto i ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Anna Tedesco al centro di un triangolo : Anna Tedesco ha trovato l’amore a UeD? Primi baci appassionati nel Trono Over Nuovo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Come di consueto la settimana nel salotto rosa di Maria De Filippi inizierà proprio con il segmento senior della trasmissione e Gemma Galgani non sarà l’unica protagonista. In base alle Anticipazioni di Uomini e Donne circolate in rete sembrerebbe infatti che Anna Tedesco sarà al centro della ...

Uomini e Donne/ Giulia Quattrociocche : "I social? Non li uso!" - Trono Classico - : Giulia Quattrociocche si è fatta conoscere la scorsa settimana, conquistando immediatamente il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne.