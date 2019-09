Una procura tedesca ha incriminato i due dirigenti più importanti di Volkswagen per

Presunto flirt Brozovic-Wanda Nara - il croato passa alle vie legali : presentata Una denuncia alla Procura : Il centrocampista dell’Inter ha deciso di denunciare quelle testate giornalistiche che pubblicarono la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara Marcelo Brozovic passa al contrattacco, il centrocampista croato infatti ha deciso di denunciare tutte quelle testate giornalistiche che, lo scorso febbraio, hanno pubblicato la notizia di un suo Presunto flirt con Wanda Nara. Piero Cruciatti/LaPresse Il gip del tribunale di Milano ha ...

Top e flop : Llorente l’uomo del match. Una doppietta e un rigore procurato : Top e flop della 4a giornata del campionato di Serie A Top Dzeko (Roma) 90 minuti di sofferenza, dove è prezioso anche in fase difensiva, realizza al minuto 93 il goal partita. Un goal importante per la classifica ed il morale della squadra giallorossa. Llorente (Napoli) l’uomo del match. Una doppietta, un rigore procurato in una settimana in cui è stato decisivo anche e soprattutto in Champions. Berardi (Sassuolo) il suo assist di ...

Imma Tataranni - la 1^ parte in replica su Rai Play : l'omicida invia Una lettera in Procura : Debutta sulla rete ammiraglia una delle fiction più attese di questo autunno, "Imma Taratanni", interpretata da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Domenica 22 settembre, infatti, è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata della serie in cui è stato trasmesso l'episodio "L'estate del dito". Se per caso non avete avuto la possibilità di seguire la puntata d'esordio in chiaro sulla rete ammiraglia, sappiate che potrete sempre ...

Damascelli : ancora Una volta scende in campo la procura di Torino. Nelle altre città regna l’omertà : Su Il Giornale Tony Damascelli commenta gli arresti dei capi ultrà bianconeri a Torino, nell’ambito dell’inchiesta scattata dalla denuncia della Juventus. Le procure a velocità diverse Scrive: “Dopo essere stata costretta a un iniziale accordo, la Juventus, già sotto indagine (abbastanza goffa, Nelle intercettazioni imbarazzanti del procuratore Pecoraro) e punita dal tribunale sportivo della Federcalcio, nella figura del suo ...

Vimercate - morta Una donna dopo Una trasfusione. La procura di Monza apre un’indagine : morta per un errore dopo una trasfusione di sangue. È successo venerdì scorso all’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La vittima è una donna di 84 anni. Secondo i primi accertamenti, la causa del decesso sarebbe da ricondurre a uno scambio di sacche con quella di un altro paziente. L’ospedale, che ha avviato un’indagine interna, ha immediatamente allertato la procura di Monza che ha aperto ...