Un posto al sole anticipazioni | ALEX scopre TUTTO e vuole lasciare Palazzo Palladini

Un posto al sole : Davide Devenuto - interprete di Andrea - si prenderà una pausa dal set : Davide Devenuto è uno dei volti storici di Un posto al sole, dove interpreta il simpatico Andrea Pergolesi da circa quindici anni. Attivo quasi quotidianamente nelle trame della soap partenopea, dove in questo periodo rappresenta il punto di riferimento maschile per la piccola Mia, il personaggio di Andrea in futuro potrebbe lasciare il Vulcano dove lavora insieme alla compagna Arianna. L'annuncio è stato dato proprio dal suo interprete, Davide ...

Un posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2019 : Alex scopre che Anita lavora in radio con Vittorio : Mentre Mariella e Lollo si trasferiscono da Guido mentre Alex scopre che Anita ha iniziato a lavorare in radio con Vittorio.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 24 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5337 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 24 settembre 2019: Finalmente giunge il momento nel quale Mariella (Antonella Prisco) e Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) si trasferiscono da Guido (Germano Bellavia), ma le cose vanno diversamente dal previsto… Mia (Ludovica Nasti) si rende conto di cosa sta succedendo alla sua famiglia e deve decidere come comportarsi… Alex (Maria Maurigi) scopre che la novità che ...

Un posto al Sole : anticipazioni 23 – 27 settembre 2019 : Titti Nuzzolese, Ludovica Nasti e Maria Maurigi in Un Posto al Sole Ad Un Posto al Sole non c’è mai un attimo di pace. Lo sa bene Alex, il personaggio interpretato da Maria Maurigi, alle prese con la madre Rosaria (Titti Nuzzolese), rimasta sconvolta dal ritorno in città del padre di Alex e Mia (Ludovica Nasti). L’uomo ha, infatti, cambiato sesso ed ora si fa chiamare Carla (Vittoria Schisani). Una svolta “transgender” ...

Un posto al sole : Davide Devenuto si prende una pausa : Un posto al sole: lo storico Andrea Pergolesi sceglie di fermarsi Un posto al sole. Sono tanti i personaggi storici di Un posto al sole che, chi lo segue da anni, ha imparato a conoscere come non mai. Capita di sentirseli, addirittura, come parte della famiglia. Dispiace, a volte, quando qualcuno di questi scompare definitivamente […] L'articolo Un posto al sole: Davide Devenuto si prende una pausa proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole anticipazioni : RENATO si illude su ADELE ma… : Un “sogno d’amore” si sta facendo strada ormai da settimane nella narrazione di Un posto al sole: è quello di RENATO (Marzio Honorato) che, nonostante sia fidanzato da molto tempo con Nadia (Magdalena Grochowska), è sempre più attratto da ADELE (Sara Ricci), la madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Quella del Poggi senior verso la signora Picardi sembrava una semplice simpatia dovuta alla stima, ma ben presto – come vi ...

Un posto al Sole Trame dal 23 al 27 settembre 2019 : Alex scopre la verità su Vittorio : Le Trame della soap napoletana per la quarta settimana di settembre vedranno Alex ancora alle prese con le pressioni dei suoi genitori. La ragazza scoprirà però la verità su Vittorio.

Un posto al Sole trame 30 settembre-4 ottobre : Renato e Nadia sono sempre più in crisi : Un Posto al Sole la prossima settimana riserverà diversi colpi di scena ai suoi telespettatori. Le trame inerenti le puntate che andranno in onda dal 30 settembre al 4 ottobre rivelano che Nadia e Renato saranno sempre più distanti a causa dell'infatuazione di quest'ultimo per Adele. Intanto Alex, dopo aver scoperto che Vittorio l'ha tradita con Anita lo lascerà, mentre il feeling tra Marina e Fabrizio si farà sempre più intenso. Infine Raffaele ...

Un posto al sole anticipazioni : VITTORIO viene lasciato da ALEX : Equivoci, tensioni e drammi interesseranno nelle prossime settimane diverse coppie di Un posto al sole, attraversando in modo trasversale le storie più drammatiche e persino quelle più leggere. Ma l’attenzione è concentrata in questo caso sulla coppia giovane che più tiene banco al momento… Occhio dunque ad ALEX Parisi (Maria Maurigi), che – come si evince dalle anticipazioni – questa settimana riuscirà finalmente a ...

Un posto al Sole Anticipazioni 23 settembre 2019 : Carla mette alle strette Alex : Carla vuole recuperare il suo rapporto con Mia e mette alle strette Alex. Ora la giovane Parisi deve prendere delle decisioni ancora più difficili del solito.

Anticipazioni Un posto al Sole al 27 settembre : Renato è sempre più attratto da Adele : Prosegue l'appuntamento settimanale con Un Posto al Sole, la storica soap opera di Rai 3 che tornerà in onda lunedì 23 settembre con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Le Anticipazioni rivelano che gli occhi saranno puntati soprattutto su Renato, il quale non riuscirà a togliersi dalla testa la bella Adele, che ormai sembra proprio aver fatto breccia nel suo cuore. L'uomo cercherà ...

Un posto al sole - anticipazioni fino al 4 ottobre : Alex lascia Vittorio : Alex, già in seria difficoltà a causa della sua delicatissima situazione familiare, dovrà affrontare un'altra dura prova. La ragazza vedrà crollare improvvisamente ogni sua certezza, quando scoprirà il tradimento perpetrato da parte di Vittorio. Dinanzi a tale delusione, Alex deciderà di tagliare ogni ponte col passato e, di conseguenza, si appresterà a prendere alcune decisioni molto sofferte e dolorose, che coinvolgeranno anche sua sorella ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 23 settembre 2019 : anticipazioni puntata 5336 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 23 settembre 2019: Messa sempre più sotto pressione da Carla (Vittoria Schisano), Alex (Maria Maurigi) deve ora decidere in che modo comportarsi con la sorellina Mia (Ludovica Nasti)… Giulia (Marina Tagliaferri) è in procinto di partire per recarsi da Denis (Corrado Tedeschi) ma, dopo essersi confidata con la figlia Angela (Claudia Ruffo), inizia a temere che questo viaggio ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 23 al 27 settembre : Irene ha problemi : Un posto al sole: di seguito ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Sasà Cerruti ha ormai perso la testa per il medico dell’ospedale e, da come abbiamo notato, lo ha confessato a Mariella. Intanto tra Serena e Filippo non sembra andare nulla per il verso giusto. La donna non fa […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 settembre: Irene ha problemi proviene da Gossip e Tv.