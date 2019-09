Tumori,prima volta in calo nuovi casi

Per la, idi tumore in Italia calano: sono 371mila quelli stimati nel 2019, 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018.L'anno scorso le nuove diagnosi erano state 4000 più del 2017. L'inversione di tendenza è segnalata dall'Aiom, Associazione Italiana di Oncologia medica, nel rapporto sul 2019. Diminuisce anche la mortalità "grazie ai programmi di prevenzione e al miglioramento delle terapie", piega la presidente Gori. Ad oggi i pazienti guariti sono un milione.(Di martedì 24 settembre 2019)