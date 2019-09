Meloni | non consentiremo trasformazione Italia in campo profughi d’Europa

Giorgia Meloni spazza via la sinistra : "Immigrati - stupri in aumento e Bibbiano - quello che non si può dire" : "L'impennata della violenza sulle donne è anche figlia dell'aumento dell'immigrazione indiscriminata". È durissima Giorgia Meloni, che ha chiuso dal palco dell'Isola Tiberina a Roma Atreju, l'edizione 2019 della festa di Fratelli d'Italia. La leader FdI cita una serie di cose che "non si possono dir

Giorgia Meloni spietata - prima ospita Conte poi lo sbugiarda : "Non sarà mai uno statista - è un maggiordomo" : Sabato cortese, domenica spietata. Giorgia Meloni chiude Atreju, la festa di Fratelli d'Italia all'Isola Tiberina di Roma, svelando la vera identità di Giuseppe Conte, ospite qualche ora prima della kermesse. "Lo ringrazio umanamente per essere venuto qui, anche se lo avevamo invitato quando era pre

Meloni attacca Di Maio dopo parole su Orban : 'Se si vergogna non sia protagonista' : E' un duello dialettico incrociato quello che, al momento, sta coinvolgendo ii politici della scena italiana ed il premier ungherese Viktor Orban. Quest'ultimo ha definito l'attuale governo italiano "anti-popolo" suscitando la reazione di stizzita di Luigi Di Maio che non ha gradito quelle che sarebbero state le ingerenze del magiaro. Sulla querelle è intervenuta anche Giorgia Meloni che ha preso le parti del politico ungherese, le cui idee ...

Meloni : “Nostra opposizione sarà dura ma breve : Pd e 5S non hanno coraggio - solo interessi comuni” : Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Porta a Porta', ha detto che FdI si prepara a una lunga opposizione al governo, che però non durerà a lungo: "La qualità della colla di chi sta sulle poltrone è buona, ma io credo che devi avere visione e coraggio per affrontare le intemperie e queste persone non ce l'hanno, hanno un forte interesse che le lega".Continua a leggere

Giorgia Meloni smaschera Anna Ascani : "Diceva che non sarebbe mai andata con i 5 stelle. Ora è viceministro" : "Oggi c'è un'intervista a Massimo D'Alema in cui dice che dobbiamo aprire al Movimento 5 stelle", scriveva Anna Anscani in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il 18 luglio scorso, "D'Alema e i 5 stelle. Non c'è bisogno di aggiungere molto altro. Se vogliono fare l'accordo, se lo facciano. Sen

La Vardera presenta ‘Il peggio di me’ : “Racconto i compromessi. Candidato di Salvini e Meloni? Non mi chiesero mai programmi per Palermo” : “Questo libro è uno spaccato di vita vera. Se nel film ho svelato il peggio di certa politica e il voto di scambio politico mafioso, qui invece è un racconto autobiografico, racconto i miei errori e compromessi, gli azzardi”. Così racconta Ismaele La Vardera, giornalista de Le Iene già noto per il suo film “Il Sindaco Italian Politcs for Dummies“, e ora autore de “Il peggio di me. La storia del Candidato ...

Meloni smaschera i 5 Stelle : "Analfabeti - non si può essere parlamentare europeo e della Repubblica" : "Preoccupati dal grande successo della manifestazione, oggi i grillini cercano di screditare l'avversario e mettono in giro una bufala contro la sottoscritta. Il principio è 'se non puoi renderti presentabile tu, rendi il tuo avversario più impresentabile di te'. Peccato però che non ci riescano". L

Governo - l’ex deputato M5s Galantino in piazza con Meloni critica il Movimento : “Non volevano fermare il business dell’immigrazione?” : L’ex deputato del Movimento 5 stelle, Davide Galantino, passato al gruppo Misto lo scorso luglio, ha annunciato di voler scendere in piazza, lunedì a Montecitorio, a fianco di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia in segno di protesta contro il Governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Pd e M5s. “Il Movimento non voleva fermare il business dell’immigrazione?”. L'articolo Governo, l’ex deputato M5s ...

Meloni sugli insulti alla Bellanova : "Ci sono abituata - ma essendo donna di destra - non ricevo solidarietà" : "insulti pesanti, minacce ne ho ricevuti tanti. Anche pesantissimi. Non considero giusti, quindi, quelli diretti al ministro Teresa Bellanova, né per il vestito che porta (solitamente riservati solo alle donne) né per il titolo di studi, perché magari non tutti hanno avuto le stesse occasioni". Gior

Meloni : non comprendo ‘no’ di Forza Italia a scendere in piazza con noi : Roma – “Credo che sia giusto che a questa manifestazione partecipino tutti gli Italiani che si rendono conto che c’e’ un palazzo asserragliato contro la loro volonta’ che vogliono venire a dire: Non nel mio nome. Non e’ solo la Lega che ha aderito: ci sono elettori delusi del M5s, addirittura del Pd che stanno venendo in piazza con noi”. Cosi’ Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ...

Sondaggio di Pagnoncelli - Salvini e Meloni assieme sono imbattibili : le cifre che cambiano le carte in tavola : "La Lega scende di poco più di quattro punti rispetto ad allora. Oggi infatti è accreditata del 31,8% dei consensi, a metà luglio veleggiava intorno al 36%. È un calo sensibile, ma non una débâcle". Insomma, il Capitano - riferisce il Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera - può anco

Meloni a #laPiazza : "Non ho capito certe scelte di Salvini Mattarella? Non è obbligato a fare il notaio". VIDEO : Il nuovo governo Pd-M5S, il futuro del Centrodestra e molto altro... La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene a La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi Segui su affaritaliani.it

