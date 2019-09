Meghan Markle in Sudafrica | bacio appassionato a Harry e velo in testa

Fonte : dilei

(Di martedì 24 settembre 2019)ha indossato per la prima volta ilper visitare la più antica moschea del, a Città del Capo. Insieme a suo marito, la Duchessa ha incontrato l’imam Sheikh Ismail Londt e il leader della comunità musulmana, Mohamed Groenwald, prima di fare un giro nel quartiere. Per l’occasione, Meg ha indossato un lungo abito verde oliva che le copriva anche i piedi ed esaltava le curve arrotondate della maternità, coordinandolo con unbianco in. Prima di entrare nell’edificio sia lei che il Principe hanno dovuto togliere le scarpe, come è di consuetudine. Si sono seduti sul tappeto a gambe incrociate per parlare con i capi della comunità islamica. In mattinata invece i Duchi del Sussex si sono recati alla spiaggia di Monwabisi, alla periferia di Città del Capo, per conoscere il lavoro di Waves For Change, che si impegna nel sostenere e ...

leggoit : #meghan markle in visita alla moschea in Sudafrica indossa il velo per la prima volta - infoitcultura : Meghan Markle e le nozze a Roma, una distrazione ed è subito il caos: camerieri costretti ad aiutarla - infoitcultura : Harry e Meghan a Roma al matrimonio di Misha Nonoo ma la Markle perde l’orecchino e scatena il panico (Foto) -