Lavoro più vicino con il master | occupati 8 su 10 a un anno dal titolo

Nessun Lavoro è più importante della tua salute (fisica e mentale) : Viviamo in una società in cui il denaro è diventato più importante di ogni altra cosa e valore. A fronte dei numerosi problemi che stiamo affrontando, siamo stati portati a lavorare di più di quanto il nostro corpo riesca a sopportare, soltanto per ottenere uno stipendio più alto. In un periodo storico in cui sempre più giovani faticano a trovare un lavoro e la mancanza di questo sia una delle problematiche principali del nostro Paese, parlare ...

Reddito di cittadinanza : per chi non cerca Lavoro sanzioni più rapide : Il governo si è espresso sul rdc (Reddito di cittadinanza): questa forma di tutela economica rivolta alle fasce più deboli verrà confermata. Sussiste la possibilità che verranno apportati dei cambiamenti al rdc. Ad asserire ciò è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al Teatro Apollo di Lecce domenica 22 settembre 2019. Il premier ha asserito che il rdc deve subire delle modifiche al fine di evitare che rimanga una mera misura ...

Reddito di cittadinanza - sanzioni più veloci per chi non cerca Lavoro. Sì al collocamento privato : La versione ufficiale del governo è che il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma non sono esclusi ritocchi. Ipotesi avvalorata ieri dalle parole pronunciate dal premier Giuseppe...

Il progetto più avanguardista del mondo è tutto italiano : “Sostituirà l’aereo - creerà migliaia di posti di Lavoro” : Ancora una volta, l’ingegneria italiana ha saputo “prevalere”, arrivando a spingere nel territorio degli Stati Uniti d’America grazie al neo “progetto Italia”, programma di inizio anno lanciato da Salini Impregilo, per dare ancora più rilevanza al settore italiano delle costruzioni. In Texas, infatti, il governo dello Stato e la Texas Central hanno ufficializzato in questi giorni un ulteriore passo avanti ...

In Sicilia sempre meno occupati e più Lavoro nero : In Sicilia c’è sempre meno lavoro che diventa sempre più irregolare. È la fotografia scattata dalla Cgil regionale che ieri ha presentato i dati sulla situazione del mercato del lavoro dell’Isola. Una situazione più che allarmante è quella presentata dal segretario Alfio Mannino resa ancora più grave dal fatto che le armi per fronteggiarla sono poche e deboli. Così a perderci sono chi accetta di lavorare senza avere riconosciuti i propri diritti ...

Milan e Inter - con il nuovo stadio 3.500 posti di Lavoro in più : lo studio di fattibilità : Le due squadre bocciano la ristrutturazione di San Siro: «Non sarebbe pronto per le Olimpiadi». Pronto lo studio di fattibilità

Lavoro - Inps : in sette mesi 353mila contratti stabili in più - +148% rispetto al 2018 : Boom di trasformazioni dal tempo determinato all'indeterminato (+57,5%). Crollano del 42,3% le ore di cassa integrazione autorizzate

Lavoro : Cgil - in Sicilia meno occupati e più Lavoro irregolare (2) : (AdnKronos) - Secondo lo studio della Cgil, "occorrerebbero almeno 300 ispettori del lavoro (attualmente sono 94), incrementando i numeri anche degli ispettori Inail (dagli attuali 20 a 40) e Inps (da 103 a 200)". In una provincia come Palermo gli ispettori del lavoro "sono solo quattro" e la Sicili

Lavoro : Cgil - in Sicilia meno occupati e più Lavoro irregolare : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - In Sicilia diminuisce il numero degli occupati e aumenta in termini percentuali il lavoro nero e irregolare. Dal 2012 al 2018 si registrano 51.509 occupati in meno e il lavoro irregolare è cres\ciuto dal 19,5% al 21,2% (in Italia dal 13,3% al 13,4%). Un incremento al q

Come essere più efficienti al Lavoro (con meno stress) : Alzi la mano chi ha mai pensato di non riuscire a portare a termine un lavoro, arenandosi in una situazione di sconforto e terrore. Tra preoccupazioni e impegni può capitare di non rendere al meglio. In questo caso è meglio trovare la formula giusta per scaricare lo stress, combattere l'ansia da prestazione, che in molti casi equivale a trovare un metodo di lavoro corretto, oppure la giusta work balance tra vita privata e impegni ...

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di Lavoro in più' (2) : (AdnKronos) - La stagionalità si ripercuote anche sull’andamento territoriale, con saldi nettamente positivi nelle province turistiche di Venezia e Verona (rispettivamente +26.300 e +10.000) e variazioni nulle o lievemente negative nelle altre: lieve crescita a Rovigo (+800), invariata Belluno, nega

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di Lavoro in più' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - Trentamila posti di lavoro in più nel secondo trimestre 2019 in Veneto, meno disoccupati (scesi al 5,6 della forza lavoro) e meno inattivi, scesi in termini percentuali al 27,9 % della popolazione residente, il minimo storico per il Veneto. La Bussola di Veneto lavoro,

Lorenzo Fioramonti : "Per gli insegnanti 100 euro in più al mese. Il loro Lavoro va riconosciuto" : ″È necessario dare un riconoscimento agli insegnanti”. Lorenzo Fioramonti spiega così, al Corriere della Sera, l’idea di aumentare di cento euro la busta paga dei professori. La misura impegnerà buona parte dei due miliardi che ha chiesto per scuola e università. Il resto sarà speso la ristrutturazione, insieme agli enti locali. Si legge sul quotidiano di via Solferino:“Vorrei nella ...

Emanuela Folliero frena : "Non ho più l'esclusiva con Mediaset ma non è un addio : ora Lavoro a progetto" : Emanuela Folliero sbatte la porta di Mediaset e se ne va arrabbiata? Macché! La conduttrice non dice addio al Biscione, dove ha lavorato per tutta una vita, né ha stracciato alcun contratto. "Eccomi qui per smentire, per rettificare, per dare voce a me stessa, quindi alla verità, riguardo un'intervista uscita su un settimanale (si riferisce a Oggi, ndr) e che è stata ripresa da tutti i siti web", ha detto la Folliero sui social.Dal 16 ...