Il diritto negato di diventare poliziotti

(Di martedì 24 settembre 2019) Sono passati meno di 2 mesi dall’allarme lanciato dal prefetto Franco Gabrielli che ha denunciato una fortissima carenza di organico nella Polizia di Stato: ad oggi a disposizione ci sono poco meno di 99.000 operatori rispetto ai 117.000 previsti e ai 106.000 che poi la legge Madia intendeva ripristinare.Anche per questo la situazione che stanno vivendo 455 ragazze e ragazzi, aspiranti allievirisultati idonei al concorso per 1.851 agenti bandito 2 anni fa, è a dir poco kafkiana. Giovani che hanno studiato, superato prove concorsuali e vinto pure ricorsi nei tribunali amministrativi, ma ciò nonostante la Polizia che tanto sognano ad oggi resta una chimera. E non per problemi legati ai conti pubblici, visto che le risorse per assumerli sono state previste. No, il problema è che questi giovani sono stati giudicati “anziani” a 27, 28, ...

