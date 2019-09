Viva la svolta verde | ma non usatela come scusa per aumentare le tasse

Fonte : fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2019) In Germania si parla di investimenti verdi per 100 miliardi, in Italia di nuovesu merendine e aerei. Un errore enorme: perché l’ambientalismo ha bisogno di investimenti e di incentivi, non di nuoveper continuaresi è sempre fatto. E perché gli elettori si opporranno alla, se non ne vedranno i benefici.

