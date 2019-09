Milano | maxi-truffa ad anziani | cinque misure cautelari “Vendevano dei falsi rilevatori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Riuscivano a farsi accogliere in casa dalle loro vittime presentandosi come tecnici della società bresciana G.A.S srl per vendere dei semplicidi fumo, di bassa qualità e dal un prezzo decisamente sproporzionato rispetto al loro valore, spacciandoli comedi fughe di gas. È lasmascherata ada Polizia, Carabinieri e dalla Polizia locale – coordinati dal pool antitruffe della Procura di– che hanno eseguito, tra obblighi di dimora e divieto di allontanamento notturno, nei confronti di altrettante persone residenti nel Bresciano con età compresa tra i 22 e i 38 anni. L’accusa per tutti è diaggravata. Dall’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal sostituto procuratore Enrico Pavone, è emerso che sono almeno 48 i raggiri ideati e messi a segno dai finti tecnici ...

