Live-Non è la D’Urso e Non è L’Arena | ecco i dati auditel Chi vince la serata? Il canale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Con un ritardo di due ore, qualche minuto dopo le 12, l’ha rilasciato gli ascolti di una domenica televisiva particolarmente accesa. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Perché Non è la D’Urso nonostante la discussa puntata con ospite Matteo Salvini si è fermata sotto il 15% di share andando in onda fino a notte fonda: per essere precisi la trasmissione è stata vista da 2.394.000 telespettatori e il 14,88%. Numeri in crescita rispetto al debutto, quando aveva ottenuto l’11%, ma inferiori probabilmente alle aspettative. Discorso simile per la prima puntata di Non è l’Arena che con ospite in studio Pamela Prati non ottiene l’aspettato boom sul fronte, all’esordio hanno risposto presente 1.137.000 telespettatori con il 6,18% di share. Nella trasmissione di La7 ospite anche Matteo Renzi e un talk dedicato al caso Bibbiano. Gioisce ...

matteosalvinimi : Difendere confini, onore, futuro e sicurezza dell’Italia sono la mia missione. Mi vogliono processare per questo? F… - LegaSalvini : Matteo Salvini questa sera ospite di Live - Non è la d'Urso #LiveNonèLaDurso - giannigipi : “Non dovrebbe intervenire la flotta stellare?” L’ultimo corto andato in onda a Propaganda Live, in versione origina… -