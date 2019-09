8 giorni alla fine | l’apocalisse tedesca arriva su Sky Atlantic

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 23 settembre 2019) 8su Skydal 23 settembre E se rimanessero solo 8? Cosa faresti? Dove troveresti rifugio? e soprattutto se gli europei fossero gli immigrati?su Sky, in streaming su Now Tv, in mobilità su Sky Go la serieda lunedì 23 settembre produzione originale di Sky, composta da 8 episodi. La serie è creata da Rafael Parente e Peter Kocyla ed è diretta da Stefan Ruzowitzky (Il falsario – Operazione Bernhard, Patient Zero) e Michael Krummenacher. La Trama Ottoper mettersi in salvo. Poco più di una settimana per scappare e provare a lasciare l’Europa, che di lì a breve verrà colpita da un meteorite che viaggia a una velocità di 30mila km/h. Possibilità di sopravvivere per chi rimane pari a zero, specie dopo che il tentativo degli Stati Uniti di deviare il meteorite con missili nucleari fallisce ...

matteosalvinimi : ??Più di 200.000 firme (in piazza e su - Ettore_Rosato : Siamo partiti da pochi giorni, non abbiamo ancora un simbolo e presenteremo il nostro manifesto programmatico alla… - cristianagire : #SassuoloJuventus 3-1 3 punti importantissimi 3 giorni per recuperare e pensare alla champions league. AHEAD. ????… -