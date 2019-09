Terremoto in Versilia | scossa di magnitudo 2 9 a Camaiore

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 22 settembre 2019) Unadidi intensità 2.9 è stata registrata dalle strumentazioni Ingv pochi minuti dopo le 18 in, con epicentro a. Laè stata avvertita dalla popolazione, ma secondo i primi riscontri non si registrano danni né a persone né a cose. Secondo quanto riporta il sito dell'Ingv, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri di profondità.

