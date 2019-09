Naomi costretta a scusarsi per l' abito con la finta ferita da sparo

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019) “Questo vestito non riguarda in alcun modo il rendere glamour il crimine delle armi. È una dichiarazione artistica. Volevo sostenere la giovane designer britannica Mowalola Ogunlesi è una donna che sta facendo un ottimo lavoro. Vuole far emergere un problema così serio attraverso i suoi progetti”. Scatena le polemiche l’che la modella,Campbell, ha indossato all’evento del brand Mowalola Ogunlesi durante London Fashion Week. “Un insulto alle vittime delle sparatorie”, ha commentato chi ha visto l’immagine su Instagram. Riferendosi alladaraffigurata sull’bianco. View this post on InstagramA post shared byCampbell (@) on Sep 17, 2019 at 7:08am PDT Come se la scelta non fosse già abbastanza discutibile, la bufera suarriva un mese dopo aver ...

