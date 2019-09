Il tour operator Thomas Cook tratta per evitare il fallimento | centinaia di migliaia di

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Ilbritannicoè impegnato intive con azionisti e creditori peril: vi sarebbero riunioni in corso oggi presso la sede legale dello studio Slaughter & May, con sede a Londra. La società ha confermato due giorni fa di cercare 200 milioni di sterline in finanziamenti extra perdi chiudere i battenti. Sono oltre 600.000 i viaggiatori in tutto il mondo col fiato sospeso, con il dubbio se riusciranno a tornare a casa. Ilha cercato di rassicurare i clienti, spiegando che i loro voli continuano a funzionare normalmente, e sottolineando che la maggior parte dei pacchetti vacanza per i viaggiatori britannici sono protetti a livello assicurativo. Ildi un colosso come, farebbe scattare quella che i media britannici hanno definito “la maggiore operazione di rimpatrio mai fatta in tempo di ...

_Carabinieri_ : Roma: si aggiravano intorno a San Pietro con brochure pubblicitarie e tessere di tour operator, ma era una truffa.… - faustofaggioli : Carissime amiche ed amici, al via l'Academy per promuovere attività rispettose di cavalli e ambiente a Fieracavalli… - TurismoItaliaNw : Si pensa già ai nuovi ponti e a Capodanno: il tour operator Mapo Travel punta sulle capitali europee, ecco dove Leg… -