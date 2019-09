Fisco | Conte | ‘sì a carcere per grandi evasori’

Fisco : Conte - ‘lo giudico iniquo e inefficiente - riforma profonda’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il Fisco ha bisogno di una riforma profonda, personalmente lo giudico iniquo e inefficiente. Quanto è stato fatto finora non è sufficiente, dobbiamo pervenire a una disciplina organica”, anche per superare uno “stato di cose che fa percepire il Fisco come nemico da cui difendersi. Occorre sistemare tutta la disciplina, e quando dico questo non parlo solo di aliquote”. Così il ...

Governo : scuola - ambiente - giovani - Fisco giusto - il decalogo di Conte : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – scuola, ambiente, giovani, pubblica amministrazione efficiente e libera della corruzione, fisco più giusto. Sono alcuni dei punti che Giuseppe Conte intende inserire nel programma di Governo e che il presidente del Consiglio incaricato elenca dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esponendo una sorta di decalogo per creare “un Paese migliore”.“Mi ...

Fisco : al tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...