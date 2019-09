Di Maio | “Obiettivo il taglio delle tasse”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, l’anno prossimo. Ed è questo governo che noi sosteniamo. Un governo che vuole fare il benepersone toglie tasse sul lavoro per permettere alle imprese di assumere nuova gente. Ed è così che avrà i nostri voti in Parlamento”. Lo mette in chiaro il ministro agli Affari esteri e capo politico del M5S, , in un lungo post su Facebook.“Sull’ambiente, un governo degno di questo nome premia chi non inquina e disincentiva chi se ne frega. Ma tutto deve prevedere una transizione su un ...

