Alessandro Milan | I baci sono la punteggiatura della vita Il più bello? Quello di

(Di domenica 22 settembre 2019)parla piano, scandisce bene le parole, e non sai se stia facendo un’intervista o conducendo il suo programma su Radio24, “Uno, nessuno, 100”. Giornalista da oltre vent’anni, da qualche giorno è di nuovo in libreria con “Due milioni di” (DEA Planeta Libri), che arriva dopo il best seller da 60mila copie “Mi vivi dentro”, il raccontostoria d’amore fino al drammatico epilogo con la compagna Francesca del Rosso cui ha dedicato l’associazione “Wondyio”. Il suo esordio in libreria è avvenuto l’anno scorso. Ha raccontato di aver molto pianto durante la scrittura. Cosa è accaduto quando invece ha preso in mano la prima copia?È stato un forte impatto emotivo. All’inizio avevo detto che non lo avrei voluto scrivere, quel libro, con il tempo ...

