10 cose folli che si fanno quando si è innamorati

Fonte : vanityfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Gli ormoni impazzisconoVi svegliate e andate a dormire, pensando costantemente a una persona che non siete voiSorridete senza motivoSi diventa un po' più ossessiviSiimbarazzantiSiprima inimmaginabiliVi curate di più del vostro aspettoCantateSi va... fuori stradaSi diventa 'ciechi'L’amore è folle, l’amore è una droga: quanti poeti, cantanti e personaggi storici l’hanno detto, affermato, dimostrato? Ed è proprio così. Perché ci fa sentire e fareche di solito non sentiremmo né faremmo in nessun’altra circostanza. Perché l’amore non è solo una cosa immaginaria: infatti, colpisce fisicamente gli ormoni e il cervello, facendo produrre al nostro corpo delle sostanze che poi incidono sui nostri sentimenti e comportamenti. Non ci credete? Ecco dieci, strani sintomi che possono verificarsici si innamora: leggete e fate un ...

