Usa | spari sui clienti in un bar affollato di persone | 2 morti e 9 feriti a Lancaster

Sparisce un Rolex in paese : sotto accUsa l’ex comandante della stazione carabinieri : Il caso a Monforte. Secondo la Procura di Asti, che ha chiesto il rinvio a giudizio, il maresciallo Atanasio Arena si sarebbe appropriato dell’orologio e di una macchina fotografica appartenenti a un americano morto suicida

Usa - spari partita football : 10 feriti : 8.37 Sono almeno 10 le persone rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta dopo una partita di football di un liceo della città di Mobile, in Alabama. La polizia ha reso noto che la maggior parte dei feriti sono giovani tra i 15 e i 18 anni. Delle persone rimaste ferite, 5 versano in gravi condizioni. La vicenda è ancora da chiarire. Non è chiaro se prima della sparatoria ci sia stata una rissa. La polizia ha posto in stato di fermo ...

Mistero Kammler - il nazista «atomico» che sparì negli Usa - : Vittorio Macioce Ci sono sei versioni sulla morte della SS che studiava la bomba. Senz'altro non si suicidò Vittorio Macioce L' unica cosa certa è che non è morto nel bunker di Praga nel maggio del 1945. Non si è suicidato come il Führer con un colpo di pistola alla tempia e neppure con il cianuro. La storia del «generale del diavolo» è ancora aperta, non finisce con un atto di giustizia, non ci sono tribunali, ma racconta la vittoria della ...

Governo 'Ursula' - FUsaro sul M5S : 'Tranello di Prodi - se cadono meritano di sparire' : La crisi di Governo aperta da Matteo Salvini, per la Lega, doveva portare alle elezioni al più presto possibile. Al momento, però, sembra crescere l'ipotesi che il Presidente della Repubblica possa rintracciare una nuova maggioranza parlamentare con un'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, indicare la strada della prosecuzione dell'attuale legislatura e rimandare, almeno per il momento, l'appuntamento con le urne. Un ...

Usa - trovata a Los Angeles Ghislaine Maxwell - complice di Jeffrey Epstein : era sparita da mesi : È stata fotografata seduta da sola all’esterno di un fast food mentre, vestita con una felpa celeste e struccata, mangia hamburger e patatine patatine fritte. Così è stata scoperta a Los Angeles Ghislaine Maxwell, considerata la complice di Jeffrey Epstein, il miliardario che si è suicidato in cella il 10 agosto dopo l’accusa di traffico di minori e abusi sessuali. Insieme avrebbero gestito sia un traffico di minori che un giro di ...

Anna Falchi contro tutti : “Ecco perché sono sparita”. L’accUsa è pesante : “sono stata bandita dalla tv generalista”. Anna Falchi parla raramente, ma quando lo fa scuote tutto quello che ha intorno. La bellissima attrice e conduttrice manca dai radar televisivi veramente da molto tempo e tranne qualche fugace apparizione non è più stata protagonista di alcun progetto importante. Per questo ha deciso di parlare e in un’intervista al Corriere della Sera rilascia dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. “Ho detto ...

Diego FUsaro avverte i 5 Stelle : 'Un patto con il PD li farebbe sparire per sempre' : Il filosofo Diego Fusaro commenta in maniera negativa l'ipotesi di un eventuale patto tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle che costituirebbe di fatto una nuova maggioranza di governo volta ad evitare il ritorno alle urne richiesto e voluto dalla Lega di Matteo Salvini. Con un commento pubblicato in mattinata sui suoi account social, Fusaro si cimenta in una vera e propria profezia funesta nei confronti dei pentastellati: "Se il 5 ...

Usa - spari sulla folla al supermercato a El Paso : persone colpite - “ci sono diversi morti” : Allarme massimo a El Paso, nello stato del Texas, in Usa, a seguito di una violata sparatoria all'interno di un supermercato Walmart pieno di clienti. La polizia locale ha twittato che c'è un uomo armato ancora in azione e ha invitato la popolazione a stare lontana dall'area. Seconde le prime notizie le persone colpite sarebbe una ventina.Continua a leggere