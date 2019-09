Fonte : romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2019) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE È CHIUSA LA CORSIA LATERALE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 22 SETTEMBRE, IL PERCORSO DELLA METRO B CASTRO PRETORIO-LAURENTINA È INTERROTTO PER L’INTERA GIORNATA, PROSEGUENDO IL PROPRIO SERVIZIO CON IL BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL TRATTO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA. DALLE 8 DI QUESTA MATTINA, FINO A TARDA SERATA, DIVIETO DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA, TRA VIA MORELLO E VIA CAVE DI PIETRALATA, IN OCCASIONE DELLO “SHOWROOM DELLA MOBILITÀ ELETTRICA E SOSTENIBILE”. L’AREA PEDONALE RIGUARDA LA CORSIA LATERALE VERSO IL CENTRO. ILÈ QUINDI DEVIATO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-09-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Taxistalobbyst : RT @AtzeniAlex: #taxi in ostaggio del #traffico di #Roma, 940 mt in 12' Urge un piano #mobilità per aumentare la velocità commerciale del #… -