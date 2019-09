Repubblica | la Juve vuole bilanci sani e gradinate pulite

Repubblica : contro la Juventus - Ribery in campo dal primo minuto a Firenze : Sabato prossimo, contro la Juventus, nella Fiorentina potrebbe esserci un posto da titolare per Frank Ribery. Lo scrive Repubblica Firenze. Nell’amichevole contro il Perugia, vinta dai viola per 1-0 con gol di Montiel, il francese ha mostrato una buona intesa con Boateng. Montella ha parlato chiaro, in merito: “Per la prossima per me è certo, poi bisognerà vedere cosa ne pensa lui”. Ribery potrebbe quindi giocare in attacco dal ...

Repubblica : Juve-Napoli una sfida di difetti vinta dalla Juve perché ne ha di meno : In una partita “illogica e imprecisa, anzi proprio pazza e insensata”, la Juventus ha battuto il Napoli per 4-3 “con una insulsa e sgraziata” autorete di Koulibaly all’ultimo secondo. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, che aggiunge che il peggiore in campo è stato proprio Kalidou, autore di “quella svirgolata” . “E già si capisce che se tutti giocano meglio di Koulibaly qualcosa di molto strano è ...

Repubblica : il mai amato (dalla Juve) Ancelotti sa usare i ferri del mestiere e potrebbe farlo stasera : Juventus-Napoli significa Sarri contro Ancelotti. Ma i due allenatori hanno un percorso diverso. Quello del tecnico partenopeo, scrive Repubblica, è inverso rispetto all’allenatore di Figline Valdarno. “Prima la Juve dove non vinceva, poi i trionfi in giro per il mondo, infine Napoli”. Anche Ancelotti, come Sarri, è alle prese con amori impossibili o atipici. Quello con i tifosi della Juve non è mai nato, anzi, il tecnico è ...

Repubblica : Juve-Napoli avrà più effetto su Sarri che su Ancelotti (che parte in pole) : Juve-Napoli arriva troppo presto per poter avere conseguenze in termini di classifica. Ma sicuramente, a meno che la partita non si chiuda con un pareggio, inciderà sul lavoro che dovranno fare Sarri e Ancelotti nel prosieguo di campionato, scrive Repubblica. In particolare, su quello di Sarri. “Oggi in palio una sorta di pole position, un posto in prima fila senz’altro più morale che pratico, ma non campato per aria” Se il risultato ...

Repubblica : il questore di Torino potrebbe disertare lo Stadium per Juve-Napoli : Animi agitati come sempre per la sfida tra Juve e Napoli, ma questa volta non solo tra le tifoserie contrapposte. A Torino, dopo la vergognosa questione del divieto di acquisto dei biglietti per i nati in Campania, la situazione è rimasta tesa. Proprio per questo, scrive la Repubblica il questore di Torino potrebbe decidere di non esserci questa sera allo Stadium “La vigilia è stata ancora una volta ad alta tensione e saranno poco più di ...

Repubblica : la Juve ha maledettamente bisogno di tranquillità : La Juve ha dannatamente bisogno di tranquillità secondo Repubblica. Un marziano a Parma faticherebbe a riconoscere la Juventus persino dalla maglie, figurarsi dal resto Sarri a casa malato che salterà la prima di campionato e Dybala e Higuain che si giocano il posto in campo in attesa di capire ancora se verranno ceduti. Una situazione di instabilità totale in cui ancora non è stata assegnata la maglia numero 9, promessa a Icardi. Ma ...

Repubblica : Da anni non si vedeva un avvio così incerto per la Juventus : Erano anni che la Juve non partiva in modo così incerto, scrivono Giulio Cardone e Maurizio Crosetti su Repubblica. Pur restando una squadra fortissima e favorita per lo scudetto, la Juve si trova costretta a far quadrare i conti e il gioco. Vive giorni agitati, tra plusvalenze, moduli da sistemare, “rivoluzione tattica da assorbire e allenatore malato da aspettare”. In un clima del genere, Fabio Paratici è volato a Barcellona, dove ...

Repubblica : Juve in cerca di se stessa. Fa confusione anche con la fascia da capitano : All’indomani della vittoria 1-0 della Juve contro la Triestina, Repubblica parla di una squadra, quella bianconera, confusa e in cerca di se stessa. “Non ci fosse Dybala a rompere le uova nel paniere, la Juve sarebbe l’esatta rappresentazione di questa estate nascosta e confusa: una squadra che va cercando sé stessa attraverso un tran tran che non si capisce bene dove vada, dove porti, e chi”. Nessuna bellezza, tranne quando in ...

'Repubblica' : Conte vorrebbe Vidal e Icardi non servirebbe alla Juventus : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta ...

Per Repubblica - Icardi si allontana dal Napoli : o la Juve o la Roma : Secondo quanto scrive Repubblica l’ipotesi di portare a Napoli Mauro Icardi si è affievolita. Oggi il centravanti argentino dell’Inter ha tre possibilità davanti a sé: la Juventus, la Roma o la permanenza forzata ad Appiano. Il Napoli non è contemplato. La meta ideale di Maurito e Wanda è la Juventus, “che offrirebbe all’ambizioso Mauro l’occasione di una vendetta tecnica nei confronti dell’Inter”. Ma la strada verso ...

Repubblica : un disastro il viaggio in Inghilterra di Paratici - la Juve zeppa di esuberi : L’ostruzionismo dei calciatori Un disastro il viaggio di Paratici in Inghilterra: da Dybala a Mandzukic, sono i giocatori a dettare legge e a imporre il loro no. Recita così il sommario del pezzo di Repubblica sulla missione inglese della Juventus che è tornata a mani fin troppo piene. ma di giocatori che avrebbe voluto vendere e che invece continuano ad a allearsi regolarmente con la squadra. Scrive il quotidiano: la realtà di oggi ...

Repubblica : La Juve disturba le operazioni dell’Inter e punta su Lukaku : Secondo quanto scrive Repubblica, “il giro di punte si allarga ruotando sull’asse Milano-TorinoManchester”. La Juve si sarebbe mossa per il più grande obiettivo del mercato dell’Inter, cioè Lukaku. Ieri Paratici ha incontrato a Milano l’agente del calciatore, Pastorello. Si è trattato solo di un incontro informativo, che però “conferma la strategia di disturbo della Juve su ogni operazione dell’Inter”, scrive ...

Repubblica : L’Inter è più contiana di quanto la Juve non sia sarriana : Manca un mese esatto all’inizio del campionato e l’Inter è più contiana di quanto la Juventus non sia sarriana. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, aggiungendo: “è la differenza che passa tra un’evoluzione e una rivoluzione”. La Juve ha vinto ieri contro l’Inter ai rigori. Il tempo regolamentare aveva chiuso il match su un pareggio con goffa autorete di De Ligt. L’Inter ha fatto meglio, scrive Repubblica. Ha ...