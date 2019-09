Non permetto a nessuno di giudicare l' Italia

Stasera Italia - Pedullà contro il programma : "Santificate Salvini". Brindisi : "Non te lo permetto" : Scontro in diretta a Stasera Italia tra Gaetano Pedullà e Giuseppe Brindisi. Nel corso della puntata lunga di martedì sera il direttore de La Notizia – già visto in giornata in altri programmi – ha accusato apertamente la trasmissione di Retequattro di mettere in piedi una narrazione filo-salviniana e, di conseguenza, avversa ai Cinque Stelle.Pedullà, rimasto in silenzio per diversi minuti, ha preso la parola dopo che l’inviata Chiara Carbone ...