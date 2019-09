Lotti non segue l’amico Renzi | la casa dei riformisti non può che essere il Pd

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) "In Italia, in questo momento storico per me ladeinon puo'che il Pd" che rappresenta "l'unica forza davvero democraticamente contendibile", in cui fin dalla sua nascita "si confrontano idee diverse ma sempre compatibili" nella direzione di un progetto comune e quindi "alla fine di una complessa settimana per la politica italiana e dopo la formazione dei nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva, credo sia giusto e doveroso per me spiegare le ragioni della mia convinta scelta di rimanere nel Partito democratico". E' quanto scrive Luca, fedelissimo di Matteoed ex ministro dello Sport, in una lettera a Il Foglio.Il Pd, sostiene, "non e' mai stato un partito personale" ma "se l'uscita die' stato un regolamento di conti per rispondere all'improvvido fuoco amico che fece fallire la riforma costituzionale, allora e' stata una risposta ...

