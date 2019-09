La Lonely Planet celebra Napoli ”È la città più cool del momento”

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Dimenticate i bar hipster arredati con pallet e lampadine. “Di notte i napoletani si riversano nelle strade e si ritrovano tra i bar di Piazza Bellini. Sul lato occidentale gli studenti si riuniscono al Caffè Dell’Epoca per i celebri spritz a 2€, dopodiché si dirigono verso i ritmi Afro del Teranga”. Chi cerca cocktail e musica live troverà bar sofisticati sul lato orientale della piazza, come Nea, che di giorno è una galleria d’arte, o il verde Intra Moenia, che è anche una casa editrice. La. ”È la città piùdel momento”. Si legge sul sito della guida:Con il suo forte spirito identitario, una cultura di strada senza veli e l’architettura dal fascino decadente la grinta diattrae chi è in cerca di una ...

