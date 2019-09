«Il bambino farfalla non sapeva fare a botte»

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) William Vollmann In seconda elementare lui non conosce ancora la giungla e l'assassinio mediante tortura... di William Vollmann Ilnon era benvoluto in seconda elementare perchéscrivere batteri senza errori nella gara di dettato, perciò gli altri maschietti lo picchiavano. E poi gli piacevano le femminucce. Di solito i maschietti di seconda elementare odiano le femminucce, lui invece non le odiava, perciò gli altri maschietti lo disprezzavano. C'era una giungla, e c'era l'assassinio mediante tortura, ma ilnon li conosceva. Però conosceva il bullo della scuola, che lo picchiava tutti i giorni. Ilcapì alla svelta che non poteva far niente per difendersi. Il bullo della scuola era più forte e veloce di lui. Ilnon. Quando il bullo della scuola gli dava un pugno, non gli veniva mai in mente ...

