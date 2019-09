Forte scossa in Albania,gente in strada

Unadi terremoto, di magnitudo 5.8, è stata registrata ina 35 chilometri da Tirana. L'epicentro nel Mar Adriatico, a un chilometro da Durazzo. La, seguita da altre nel giro di poco minuti, è stata avvertita in buona parte del Paese provocando il panico. In molti hanno abbandonato le proprie abitazioni per riversarsi sulle strade. Media locali parlano di "alcuni feriti" nei crolli avvenuti in un villaggio non distante dalla capitale.(Di sabato 21 settembre 2019)