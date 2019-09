Enrico Vanzina | «Io e Carlo | così diversi | eppure così uniti»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 21 settembre 2019)Questo è un estratto dell’intervista pubblicata sul numero 38 di Vanity Fair in edicola fino al 25 settembreche si chiude in bagno a quattro anni e non sa più come uscire,che gioca con i soldatini e nasconde gli incursori sotto al letto,che assiste al gol di Rivera in Italia-Germania di Mexico ’70 mentre la voce di Nando Martellini riempie la stanza: «4-3, gol di Rivera, che meravigliosa partita ascoltatori italiani!» e Raimondo Vianello esulta al suo fianco,che ascolta Bob Dylan e i Beatles leggendo Kerouac e sulla strada, a un dato punto, incontra il male, combatte, perde, spera, cade e se ne va. Suo fratello si è ribellato all’inattesa piega degli eventi mettendo sulla pagina, in un libro intimo e rivelatorio, il film della sua vita. Dice...

