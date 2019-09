Auto con cinque ragazzi fuori strada | uno muore | gli altri sono gravi

Huawei Watch GT 2 è il nuovo smartwatch potentissimo con due settimane di Autonomia : Insieme al Mate 30 Pro, Huawei ha deciso di rinnovare la propria linea di smartWatch, lanciando il nuovo Huawei Watch GT 2, il primo alimentato da un processore proprietario Kirin A1. Una novità che consente di introdurre tante novità al già ottimo bagaglio di partenza del Watch GT: innanzitutto si collega via Bluetooth allo smartphone, supporta chiamate fino a 150 metri, consente all’utente di accedere in maniera semplice ...

"Conosco quel buio" : la lettera di un padre che dimenticò la figlia in Auto al papà di Leonardo : “All’amico di Catania voglio dire soltanto di lasciarsi abbracciare dalla moglie, dai familiari, dagli amici, da tutta la comunità. Di raccogliere quelle mani tese. Io lo so quello che prova: è caduto in un pozzo buio, profondo e gelido”. Così si rivolge direttamente al padre di Catania “vittima ieri della mia stessa tragedia” Daniele Carli, il papà pisano cui il 18 maggio 2018 ...

Bimbo dimenticato in Auto morto a Catania - il Codacons : “Tragedia evitabile - lo Stato ha una responsabilità morale” : “Negli ultimi 10 anni ben 9 bambini sono deceduti in Italia perché dimenticati in auto dai genitori, e le annunciate misure del precedente Governo non sono mai entrate in vigore.” Lo denuncia il Codacons, commentando quanto avvenuto a Catania, dove un Bimbo di due anni è morto dopo essere Stato dimenticato in auto dal padre. “La legge voluta dall’ex Ministro dei Trasporti Toninelli che prevedeva l’obbligo di seggiolini ...

Autonomia : lunedì incontro a Venezia Zaia – Boccia : Venezia, 20 set. (AdnKronos) – Si terrà lunedì prossimo, 23 settembre, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’incontro sul tema dell’Autonomia differenziata tra il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. L’appuntamento inizierà con un incontro bilaterale tra Boccia e Zaia. A seguire, il Ministro incontrerà la ...

Incidente a Vittoria - scontro tra Auto e tir : Grave Incidente stradale questa mattina sulla SS 115 in territorio di Vittoria. Una persona in prognosi riservata

Federica Panicucci sbotta con gli Autori di Mattino 5 : “L’ho detto!” : Mattino Cinque: Federica Panicucci perde la pazienza con gli autori Federica Panicucci a Mattino 5, durante la diretta in corso del programma, non poteva non parlare del compleanno di Belen Rodriguez. La bionda conduttrice ha ricordato i momenti più importanti della vita della showgirl, raccontando al pubblico anche della speciale dedica di De Martino per sua moglie. Federica stava dando la parola ai suoi opinionisti, quando gli autori hanno ...

Frontale tra Auto nel teramano - due i feriti - uno in condizioni gravi : Teramo - In un incidente Frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale 262 in contrada Ripoli, a Mosciano Sant’Angelo, è stato ferito in modo grave R. A., di 46 anni. Le cause dell'incidente potrebbero risalire al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, le due auto che viaggiavano nell’opposta direzione, lungo la strada che dalla statale 80 porta a Mosciano si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio ...

Con lo scooter sull’Autobus - autista dell’Amat sospeso : accade a Palermo : Sarà sospeso l’autista della società municipalizzata Amat di Palermo che ha caricato uno scooter sull’autobus dove prestava servizio. Si è fermato in pieno centro a bordo dell’autobus Amat che guida, si è guardato attorno e come se niente fosse, ha caricati sul mezzo il suo scooter. Così, come se niente fosse, come se fosse la cosa più normale del mondo. Incredibile, ma vero. L’episodio, che ha davvero dell’inverosimile, è accaduto ...

Il nuovo bonus per la rottamazione Auto? Non ha coperture : «Mancano fondi» Il Tesoro : va coordinato con la manovra : Il decreto previsto dal ministro dell’Ambiente, nel quale erano inclusi bonus per l’acquisto di auto ecologiche, si è arenato per l’assenza di coperture finanziarie

Calabria - 48enne perde il controllo dell'Auto e muore : Un drammatico incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 48 anni. La dinamica di quanto è accaduto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che la vittima abbia perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare contro un uliveto. Il personale medico, nonostante il tempestivo intervento, non ha potuto fare nulla. Sul luogo del sinistro le forze dell'ordine stanno cercando ...

ELLA & JOHN - RAI 2/ Helen Mirren : 'Racconto quasi Autobiografico' - 19 settembre 2019 - : ELLA & JOHN - The leisure seeker in onda in prima tv su Rai 2 mercoledì 19 settembre alle 21.20. L'attrice Hellen Mirren dice la sua sul film.

Il papà si addormenta in Auto - la figlioletta muore con la testa incastrata nel finestrino : La tragedia di Kierre Allen, una bimba di due anni, si è consumata in Michigan. La piccola è morta in un modo assurdo mentre era accanto al padre che si era addormentato in auto dopo aver giocato con lei davanti casa. È rimasta incastrata con la testa nel finestrino e, nonostante i soccorsi, è deceduta.Continua a leggere

Muore bimbo di 2 anni dimenticato in Auto dal padre : era convinto di averlo lasciato al nido : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha ...