Umbria | M5S-Pd verso un accordo sulla candidatura | ipotesi Francesca Di Maolo

Umbria - il 60% dice sì su Rousseau al ‘patto civico’ : Pd e M5s trattano sul candidato : La base approva il 'patto civico per l'Umbria': il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera all'alleanza Pd-M5s per le elezioni regionali in Umbria del prossimo 27 ottobre. Ora Pd e M5s trattano per trovare il nome del candidato. Spunta il nome di Francesca Di Maolo, ma i pentastellati smentiscono. Nicola Zingaretti: "Sono fiducioso".Continua a leggere

Umbria : Fonti M5S - trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato presidente : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Al momento non è stato trovato nessun accordo. Sono errate le notizie diffuse da alcuni organi di informazione in merito a una presunta convergenza tra M5S e Pd sul nome del candidato presidente della Regione Umbria. La trattativa va avanti, ma non è stato ancora definito il nome. E’ quanto affermano Fonti M5S. L'articolo Umbria: Fonti M5S, trattativa con Pd va avanti ma non c’è candidato ...

Umbria : su Rousseau sì al patto col 60%. M5s : "Si apre una nuova era" : Passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. ALla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle. "Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul ...

Umbria : fonti M5S - bene voto su Rousseau - ora chiudiamo su nome presidente : Roma, 20 set. (AdnKronos) – ‘Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul nome del candidato presidente e liberiamo l’Umbria dalla sola politica. I partiti facciano un passo indietro e gli umbri facciano un passo in avanti”. Così fonti M5S, a stretto giro del voto sulla piattaforma Rousseau che ha approvato il ‘patto civico’ per l’Umbria proposta da Luigi Di Maio.‘Il capo politico M5S Di ...

Umbria : manca ancora accordo M5S-Pd - Di Maio insiste su Proietti - Pd cerca alternativa : Roma, 20 set. (AdnKronos) – A una settimana dal termine ultimo per presentare le liste in Umbria, manca ancora un accordo tra Pd e M5S sul candidato governatore, il nome che incarni quel ‘patto civico’ lanciato da Luigi Di Maio e sul quale i due neo alleati di governo stanno tentando di trovare una difficile intesa. Dopo l’ok della base M5S sulla piattaforma Rousseau, i vertici del Movimento tirano dritto sul nome della ...

Regionali Umbria - Pd-M5S vicini all'accordo : spunta il nome di Francesca Di Maolo : Alla fine potrebbe essere Francesca Di Maolo la candidata Pd-M5S per le Regionali in Umbria. «È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare», fanno...

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Rousseau dà un tocco nazionale al patto civico in Umbria Pd-M5s : Roma. “In Umbria c’è un’emergenza”, diceva ieri Luigi Di Maio aprendo all’alleanza con il Pd per le elezioni regionali del 27 ottobre. Un’alleanza che dopo quella per costituire il governo per la seconda volta in un mese è passata dalla piattaforma Rousseau (ieri sì al 60,9 per cento, no al 39,1 per

Rousseau - ok a patto civico in Umbria : sì dal 60 - 9%. Pd-M5S - ipotesi accordo su Francesca Di Maolo : Ok di Rousseau al patto civico in Umbria. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al «patto civico» annunciato da Luigi Di Maio. I votanti sono stati 35.036:...

Gli iscritti M5S approvano il patto civico per l’Umbria. Su Rousseau «sì» dal 60 - 9% : A votare sono stati 35.036 iscritti al Movimento. Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era»

Umbria - Di Maolo candidata civica Pd-M5S : 20.55 Tra Stefania Proietti (sostenuta da Di Maio) e Andrea Fora (appoggiato dal Pd) spunta il terzo nome come candidata alla presidenza della Regione Umbria. Secondo quanto riferiscono fonti M5s, si sarebbe trovato un accordo su Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico di Assisi. Di Maolo, avvocato (48 anni), dal 2013 presiede l'Istituto che svolge attività riabilitativa e psicoeducativa per disabili.

