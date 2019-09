Tre persone sono state ferite in un incendio in un’azienda a Trezzano sul Naviglio

Il climate change ridurrà allo sTremo 200 milioni di persone ogni anno : Inondazioni, tempeste, incendi, siccità potrebbero costringere duecento milioni di persone ogni anno a dover far affidamento agli aiuti umanitari per sopravvivere, se non verranno prese contromisure adeguate

Migranti - olTre 100 persone sbarcano a Lampedusa. Hotspot dell’isola al collasso : Nell’isola sono arrivati oltre un centinaio di Migranti. Il premier Conte vedrà il presidente francese Macron: fra i punti all’ordine del giorno anche la situazione in Libia

Tre persone sono morte dopo che una barca si è scontrata con una diga a Venezia : A Venezia tre persone sono morte e una quarta è stata ferita in un incidente che ha coinvolto una imbarcazione e una diga vicina al Lido, nel nord della laguna, intorno alle 21. I morti e il ferito si trovavano a

Eliana Michelazzo : “Dietro Donna Pamela ci sono alTre persone” : Manila Gorio intervista Eliana Michelazzo: news su Pamela Perricciolo e Pamela Prati Eliana Michelazzo è tornata a parlare della diatriba che la coinvolge da mesi con le ex amiche e socie Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, e Pamela Prati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista ad Esclusivo, il programma sul […] L'articolo Eliana Michelazzo: “Dietro Donna Pamela ci sono altre persone” ...

Scontri Nocerina-Foggia : arrestate Tre persone : Nel weekend si è giocata una scoppiettante giornata valida per il campionato di Serie D, emozioni in campo e sugli spalti ma anche situazioni spiacevoli e di grande tensione. Nel dettaglio gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore (Salerno) hanno arrestato tre persone per gli Scontri avvenuti domenica scorsa all’esterno dello stadio ‘San Francesco, la partita si è conclusa sul risultato di 0-2. Una persona è stata ...

Tre persone sono state arrestate a Messina per le torture sui migranti prigionieri in Libia : Viene da evocarla, la terribile invettiva di Primo Levi: "Considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no...". Già perché nel campo di prigionia di Zawiya, città della Libia nord-occidentale, nella regione della Tripolitania, sembra di sentirlo il tormentato scrittore ebreo sopravvissuto alla Shoah, mentre un superstite del lager ...

Tre persone sono state arrestate a Messina con l’accusa di aver torturato decine di migranti in un campo di prigionia in Libia : La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ordinato il fermo di tre persone accusate di aver sequestrato e torturato decine di migranti in un campo di prigionia in Libia. I migranti, che erano arrivati in Libia da altri paesi africani

Alzheimer - 46 milioni di persone affette nel mondo - 1 - 2 milioni in Italia. A Treviso la terza edizione del festival sulla malattia : Una malattia ancora senza una cura né terapie risolutive, in forte crescita a livello mondiale con 46 milioni di persone affette, che vede un nuovo caso ogni 3 secondi e che rappresenta oltre il 50% di tutti i casi di demenza: si tratta dell’Alzheimer (dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 redatto da Alzheimer’s Disease International). Nel nostro Paese la demenza colpisce oltre 1,2 milioni di donne e uomini. Nel mondo i costi economici e ...

Alzheimer - 46 milioni di persone affette nel mondo. A Treviso l’incontro organizzato dalla Federazione italiana : Una malattia ancora senza una cura né terapie risolutive, in forte crescita a livello mondiale con 46 milioni di persone affette, che vede un nuovo caso ogni 3 secondi e che rappresenta oltre il 50% di tutti i casi di demenza: si tratta dell’Alzheimer (dati del Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 redatto da Alzheimer’s Disease International). Nel nostro Paese la demenza colpisce oltre 1,2 milioni di donne e uomini. Nel mondo i costi economici e ...

Almeno 50 persone sono morte nel deragliamento di un Treno nella Repubblica Democratica del Congo : Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha detto che Almeno 50 persone sono morte e altre 23 sono state ferite nel deragliamento di un treno nella provincia di Tanganyika, nel sudest del paese. L’incidente, di cui non si conoscono ancora

Infortuni al crociato - Chiellini e Pavoletti solo le ultime vittime : olTre 150 mila persone colpite ogni anno : Non solo i calciatori professionisti ma anche quanti giocano a livello amatoriale possono incorrere in fastidiosi Infortuni, primo tra tutti la rottura dei legamenti del ginocchio. La Società italiana di ortopedia e traumatologia scende in campo, attraverso le parole del presidente Francesco Falez: “Il numero delle lesioni ai legamenti del ginocchio tra i calciatori è in aumento proprio per l’elevato numero di quanti praticano ...

Brescia - tratta esseri umani : arrestate Tre persone : Tre nigeriani arrestati a Brescia dalla Polizia, ritenuti responsabili dei reati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. L’organizzazione, con base in Libia e Nigeria, era dedita a favorire l’ingresso di giovani donne da avviare alla prostituzione. Le immagini della polizia. (Lapresse) Redazione ?

Tre persone sono morte in una sparatoria a Dordrecht - nei Paesi Bassi : Tre persone sono morte e una è stata ferita in una sparatoria a Dordrecht, nei Paesi Bassi. Il quotidiano olandese De Telegraaf scrive che l’autore della sparatoria sarebbe un poliziotto, che avrebbe ucciso la sua famiglia e che si sarebbe