Miriam Leone sui social si presenta con un nuovo look ora è bionda

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’ex Miss Italaiha cambiato colore dei capelli, passando dal rosso intenso al biondo. Una scelta drastica, un cambiamento evidente che però non è piaciuto a tutti i fan. «Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere», così scrivenella didascalia che accompagna la sua foto con la chioma. Moltissimi hanno apprezzato il cambio di, dicendole che è addirittura più bella di prima, molti hanno anche evidenziato come non sia il colore di capelli a intaccare il suo grande fascino, tra loro anche noti personaggi dello spettacolo. Laura Chiatti ha fatto i suoi complimenti alla sua amica, Sabrina Paravicini di “Un medico in famiglia” le dice «sembri una bimba» e anche Martina Colombari apprezza ilcolore. C’è però chi non ha apprezzato il cambiamento Si va da “ma che hai combinato?”, passando per “da rossa aspetto che torni dalla nostra ...

FumodiChina : RT @comicus_it: Non sono state diffuse ancora immagini del film Diabolik diretto dai Manetti Bros. Intanto, Miriam Leone si mostra bionda p… - zazoomblog : Miriam Leone cambia look i fan non apprezzano - #Miriam #Leone #cambia #apprezzano - comicus_it : Non sono state diffuse ancora immagini del film Diabolik diretto dai Manetti Bros. Intanto, Miriam Leone si mostra… -