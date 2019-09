Maltempo : acquazzone su Ragusa - treni sospesi su linea Gela-Siracusa : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – treni sospesi da oggi pomeriggio sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Ragusa. Le piogge, fa sapere Rfi, hanno provocato “l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla”. La circolazione ferroviaria è sospesa dalla 14.40. Venti tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono a lavoro per ripristinare circa 200 ...

Maltempo : acquazzone paralizza Palermo - strade allagate e auto bloccate (2) : (AdnKronos) – La Polizia Municipale di Palermo informa che “a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale”. “Inoltre sono parzialmente transitabili: Sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; Viale Regione ...

Maltempo : violento acquazzone su Palermo - strade allagate e traffico in tilt : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – strade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d’acqua con disagi per la circolazione. Disagi ...

Maltempo a Cagliari - strade allagate e disagi dopo un acquazzone : Maltempo a Cagliari, strade allagate e disagi dopo un acquazzone Un violento nubifragio si è abbattuto sul capoluogo sardo e sull'hinterland. Numerosi tombini sono saltati sia sul Lungomare Poetto, difficoltà anche nella zona di Pirri e a Quartu Sant'Elena Parole chiave: ...