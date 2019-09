Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Unaalla guida del governo o. Bibi “lo sfascista” svela i suoi piani. Non lo fa ufficialmente, ci mancherebbe altro visto il momento, ma i suoi fedelissimi, quelli che lavorano sottotraccia per conto di Bibi, si muovono su questa linea: pressare il capo di Kahalon Lavan (Blu Bianco) Benny, per aprire un tavolo di trattativa per la formazione di un governo di unione nazionale Blu Bianco-Likud (assieme potrebbero contare su 64 seggi, 3 in più della maggioranza necessaria), ma se allargamento deve esserci, confidano all’HuffPost fonti vicine al premier uscente, questo non potrebbe limitarsi a Yisrael Beiteinu, il partito nazionalista dell’ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman. Il“unionista” è quello che ieri ha ricordato, pro domo sua, che “quando non ebbe una chiara vittoria alle ...

HuffPostItalia : L'ultimo azzardo di Netanyahu: staffetta con Gantz, o nuove elezioni - _paravdise : Io che non voglio finire il destino gioca d’azzardo solo perché poi ranterò sui taekook e la bimba sono un mood bas… -