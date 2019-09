Lotta libera | Mondiali 2019 | Givi Davidovi battuto nei ripescaggi | sfugge la carta

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Niente da fare peraidiin corso a Nursultan, in Kazakistan: l’azzurro, impegnato nel turno decisivo deidei -57 kg dello stile libero, è stato sconfitto in maniera piuttosto netta dal serbo Stevan Andria Micic, che si impone ai punti per 8-0 e si guadagna così l’accesso alla finale per il bronzo contro il kazako Nurislam Sanayev, e soprattutto ottiene il pass olimpico per la Serbia. Sfida a senso unico quella vista oggi purtroppo sulla materassina iridata: il serbo dopo appena 36″ passa a condurre grazie ad una presa da due punti, replicata a 22″ dalla pausa. Nella seconda parte dell’incontrorischia il tutto per tutto per rimontare, ma si espone troppo e l’avversario va a segno con un’altra presa da due punti a 1’51” dal termine. Il serbo si ripete ancora a 29″ per l’8-0 ...

LucaGoria79 : @CottarelliCPI @diMartedi cifre ricavate da cosa? A me pare tanto una lotta alle streghe. Il tutto mentre si permet… - zazoomblog : Lotta libera Mondiali 2019: Givi Davidovi approfitta del forfait di Liang Shaofeng e va al match per la carta olimp… - Ribelllion : RT @is_amazon: #Sovranista è chi: Condivide gratuitamente il sapere, vuole un'informazione LIBERA, lotta contro i monopoli, lotta contro i… -