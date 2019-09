Conte | “L’Inter è molto chiacchierata dai media”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’allenatore dell’Inter Antonionella conferenza stampa prima del derby col Milan, oltre ad analizzare la partita che giocheranno, ha risposto ad alcune domande sulla lite nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic: “In generale credo che l’Inter sia sempre stata, su giornali e tv – ha detto il tecnico -. Mi è stato detto: ‘Anche negli anni passati filtravano tante cose, bisogna accettare, è normale amministrazione’. Magari però altri club sono più bravi a gestire e a proteggere. Su questo dobbiamo migliorare tanto, abbiamo grande spazio di crescita, dentro il campo ma anche fuori dal campo. Dobbiamo essere bravi a colmare queste lacune, il riferimenti agli anni passati crea solo alibi…e allora io posso dire che negli altri anni non abbiamo mai lottato. Cerchiamo di cambiare le cattive abitudini’. Sul ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte? Ne conosco solo uno, e allena l’Inter. Altri rispettabili purtroppo non ne conosco. ?? Diretta Facebook #SalviniLive - Gazzetta_it : #Giampaolo e #Conte non perdono mai un #derby: #Milan - #Inter diventa l’ora della verità - FcInterNewsit : #Conte: 'Le voci dallo spogliatoio? L'@Inter è sempre chiacchierata, mi hanno detto che accadeva anche in passato m… -