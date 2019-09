Anticipo Serie A, Cagliari-Genoa 3-1

Secondo successo di fila delche batte 3-1 ilnell'della quarta giornata. Primo tempo intenso ricco di occasioni anche se non arriva il gol.Nella ripresa non passa un minuto e ilè avanti: cross Ionita, perfetta incornata di Simeone che batte Radu (46'). Finale pirotecnico:ilfa 1-1 con un bel destro di Kouame (83'), un minuto e iltorna in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Cristian Zapata (84') e infine c'è il tris in contropiede di Joao Pedro (87').(Di venerdì 20 settembre 2019)