Tre agenti indagati per moto d' acqua | Salvini | prendetevela con me

Giornalista intimidito : indagati Tre agenti della scorta di Salvini : Tre agenti di polizia che facevano parte della scorta dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini sono indagati dalla Procura di Ravenna per l'episodio avvenuto a Milano Marittima lo scorso 30 luglio, quando un Giornalista di Repubblica fu intimidito per aver ripreso il figlio del leader della Lega mentre faceva un giro sulla moto d'acqua della polizia guidata da un altro agente. La Procura di Ravenna aveva aperto ...

Ieri, mercoledì 18 settembre, sono stati portati in procura a Ravenna, alla presenza dei loro avvoc