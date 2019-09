Moda | Magoni | ' made in italy e sostenibilità sono nostre priorità'

Moda : Magoni - 'a Milano creare liceo del Made in Italy' : Milano, 5 set. (AdnKronos) - "La Lombardia dimostra notevole dinamismo e vitalità in settori in grado di creare valore e produrre ricchezza. La Moda, con le sue produzioni, il commercio e l'attività di design, continua a dar vita a numerose opportunità occupazionali, con un forte potenziale di cresc