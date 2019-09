L’omaggio di Moschino a Picasso | la spy story di Max Mara… e le altre sfilate di Milano

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019)Max MaraMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraBottega VenetaBottega VenetaBottega VenetaBottega VenetaBottega VenetaBottega VenetaEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniFendiFendiFendiFendiFendiIniziamo dalla fine. Iniziamo dall’ultima sfilata della ricca (leggi: interminabile) seconda giornata della Fashion Week didedicata alle collezioni per la moda della Primavera/Estate 2020. Quando arrivi, semistremato, a fine giornata, e tutto quel che desideri è un pasto caldo (anche freddo va bene) e il tuo letto (anche sfatto va bene), ecco che arriva, a tirarti su. Perché gli show dell’irriverente Jeremy Scott, il direttore creativo del brand, hanno, ormai, questa buona caratteristica: quella di non deluderti mai, di non annoiarti, ...