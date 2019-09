Il progetto pilota per pulire i fiumi parte da Torino

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019)"adotta" il Po d aMare e avvia la prima sperimentazione di prevenzione del river litter progettata anche per grandi nuclei urbani. Il, fortemente voluto da Iren e Amiat, è stato predisposto da Fondazione per lo sviluppo sostenibile, i Consorzi Castalia e Corepla con il Coordinamento dell Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il patrocinio del Ministero dell Ambiente, dell AIPO e la collaborazione della Città di. La parola d ordine è prevenzione:puliti per mari puliti e il Po con i suoi 652 km, 4 Regioni e 13 Province attraversate, è il corso d acqua che meglio si presta a operazioni di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti, in plastica in particolare, prima che arrivino al mare. Ecco quindi perchè il nome Po d'AMare, come spiega il presidente di Corepla Antonello Ciotti:"Abbiamo incontrato una ricerca dell'Università di Lipsia che ...

