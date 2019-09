Google si impegna a espandere ulteriormente internet in India

Google si impegna per l’ambiente : emissioni zero e materiali riciclati nel segno della sostenibilità : Google punta alla sostenibilità della propria produzione hardware: emissioni zero nelle spedizioni e utilizzo di materiali riciclati come chiave di un futuro più green. L'articolo Google si impegna per l’ambiente: emissioni zero e materiali riciclati nel segno della sostenibilità proviene da TuttoAndroid.