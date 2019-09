Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – “Ho lanciato per il mese diun evento, un ‘per la ricerca’, a cui interverranno i grandi rappresentanti del mondo industriale, le imprese (grandi, piccole e medie), le confederazioni e le università italiane per siglare un accordo di massima sulla collaborazione tra mondo pubblico e privato”. Lo ha annunciato oggi a Roma il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo, a margine del convegno ‘L’industria manifatturiera farmaceutica italiana: scenario di riferimento e prospettive di sviluppo al 2030’, che si è tenuto nella Sala Zuccari del Senato. L’incontro per avviare il, in sostanza gli Stati generali della ricerca, è previsto a quanto si apprende per il 23. “La ricerca – ha detto il ministro – è l’ingrediente ...

TV7Benevento : Fioramonti: 'A ottobre al via confronto per Patto rilancio ricerca'... - fisco24_info : Fioramonti: 'A ottobre al via confronto per Patto rilancio ricerca' : - News24Italy : #Fioramonti: 'A ottobre al via confronto per Patto rilancio ricerca' -