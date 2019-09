Ferrari | Sebastian Vettel rischia la squalifica per un GP in caso di ulteriore taglio ai

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e l’allergia alla guida sovrasterzante. Sviluppo della Ferrari favorevole a Leclerc : Sebastian Vettel bollito, sopravvalutato e in crisi. Il tedesco è un uomo un po’ solo dopo il GP d’Italia a Monza, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. L’errore alla variante Ascari e il 13° posto finale, con annesso doppiaggio del proprio compagno di squadra Charles Leclerc (vincitore), sono un nulla rispetto all’evidenza che il Tempio della velocità era tutto o quasi per il giovane monegasco. Per lui, invece, critiche ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho le palle ma nessuna è di cristallo”. La battuta del Ferrarista al GP d’Italia : “Io ho le palle, ma messuna è di cristallo“. Questa è la battuta esilarante con cui Sebastian Vettel ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva una previsione in vista delle qualifiche e della gara del GP d’Italia che si correrà nel weekend a Monza. Il pilota della Ferrari non ha doti divinatorie e con un sorriso ha stemperato la tensione a Monza dove andrà a caccia della vittoria dopo un anno di astinenza. Di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia 2019 : “Competitivi come a Spa - è il weekend più importante per Ferrari” : Il weekend in arrivo, durante il quale si correrà il GP d’Italia 2019, è il più importante in assoluto per tutto il box Ferrari, visto il grande supporto derivante dai tifosi che la Scuderia riceve a Monza ogni anno indipendentemente dai risultati in pista. Tuttavia, se possibile, l’appuntamento diventa ancora più critico per Sebastian Vettel che deve provare a dimostrare di poter tornare davanti a Charles Leclerc e cercare di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Italia : “La mia ambizione? Vincere con la Ferrari - è una pista unica al mondo” : La Ferrari si sta preparando ai festeggiamenti per i 90 anni che andranno in scena domani in Piazza Duomo a Milano ma questa è anche la settimana che conduce all’attesissimo GP d’Italia, in programma domenica 8 settembre sul circuito di Monza. Il Cavallino Rampante, capace di rompere il digiuno di successi stagionali grazie alla magia di Charles Leclerc a Spa, spera di poter festeggiare sul circuito brianzola e di regalare una nuova ...

VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio - Ferrari scatenate a Spa : la classifica dei tempi : Sebastian Vettel ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019 e ha fatto segnare il miglior tempo del venerdì mattina, giornata di rientro dalle vacanze per il Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di un paio di decimi a dimostrazione dell’ottimo rendimento delle Rosse sul tracciato di Spa che sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche delle vetture di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “Stiamo lavorando duro per massimizzare la prestazione della Ferrari” : Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti le soddisfazioni sono state poche e le amarezze molte. Un pot-pourri di negatività: macchina non ...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? Ipotesi Mick Schumacher con Leclerc dal 2021 : Anche se in casa Ferrari non arrivano che conferme nette, il futuro di Sebastian Vettel a Maranello è meno sicuro di quanto ci si potrebbe aspettare. Sia ben chiaro, non stiamo parlando in ottica 2020, dato che tutto sembra blindato dai contratti, piuttosto verso il 2021. Il tedesco ha ancora un anno di contratto con la scuderia emiliana e non ci sono dubbi che sarà al via del prossimo Mondiale di Formula Uno con la Rossa, ma ampliando le ...

F1 - clamorosa voce dall’Inghilterra : Sebastian Vettel in Red Bull dal 2020? Ferrari con Leclerc e Ricciardo : Il Mondiale di Formula Uno si sta godendo le vacanze estive e tornerà protagonista soltanto a fine agosto col GP del Belgio che precede l’appuntamento di Monza, in questo periodo continuano a rincorrersi le voci di mercato e si parla della possibile rivoluzione sulla griglia di partenza della prossima stagione. All’inizio di questa settimana è stato ufficializzato definitivamente che Max Verstappen non abbandonerà la Red Bull per il ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Ho sofferto con le gomme - risposte importanti dalla Ferrari” : Sebastian Vettel ha dovuto fare i conti con una giornata estremamente complicata all’Hungaroring, il tedesco ha infatti timbrato soltanto il 15esimo tempo nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2019 ma non ha perso l’entusiasmo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate da Sky Sport: “Abbiamo sofferto un po’ con le gomme, non è stato facile con le gocce sulla pista e ci siamo tenuti un po’ di margine. Era ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Domani si può fare bene - bisogna sistemare la Ferrari” : Giornata davvero sottotono per la Ferrari che ha faticato a esprimersi nel miglior modo possibile durante le prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Sebastian Vettel ha concluso la FP2 addirittura in quindicesima posizione, distaccato di 1.4 secondi da Pierre Gasly: un risultato estremamente deludente per il tedesco, reduce dal secondo posto nel GP di Germania. L’alfiere della ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Non siamo ancora a livello a cui vorremmo essere con la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto a raccogliere la sfida del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato magiaro la Ferrari va a caccia del suo primo successo stagionale e il tedesco, impostosi con la Rossa nel 2015 e nel 2017, vorrebbe realizzare il suo tris con i colori del Cavallino Rampante. Non sarà facile. Le Mercedes, sul layout ungherese, sembrano essere favorite e nello stesso la Red Bull è in grande crescita, ...

F1 - GP Germania 2019 : la rivincita di Sebastian Vettel non basta a salvare una Ferrari ‘fallosa’ ad Hockenheim : “L’avevamo in tasca, poi quell’errore… Piccolo, ma enorme per il risultato finale”. Furono queste le parole del tedesco Sebastian Vettel nel GP di Germania del 2018. Nel 52° giro il teutonico della Ferrari uscì di pista e vanificò una vittoria che sembrava scontata, dando il via al successo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes. Quest’anno la rivincita? Da un certo punto di vista sì. Il quattro volte campione del mondo si è ...

F1 - GP Germania 2019 : rimonta quasi da record per Sebastian Vettel! Da 20° a 2° - sorpassi a ripetizione che salvano la Ferrari : Max Verstappen ha vinto il GP di Germania ma il trionfale morale è stato Sebastian Vettel che ha confezionato una rimonta stellare dal ventesimo al secondo posto: dopo le qualifiche da incubo, in cui non era riuscito a girare a causa di un problema all’intercooler, il tedesco si è rimboccato le maniche e oggi è stato praticamente perfetto a Hockenheim riuscendo a conquistare un piazzamento sul podio al termine di una gara letteralmente ...

Sebastian Vettel - rimonta storica : nel Gp di Germania il Ferrarista parte ultimo e arriva secondo dietro Verstappen : Una rimonta storica, di quelle entrate di forza nella storia della Formula 1. Sebastian Vettel ha concluso i 64 giri del Gran Premio di Germania al secondo posto dopo essere partito dall’ultima posizione. La corsa è stata vinta da Vertappen, su Red Bull, con l’altro ferrarista Leclerc uscito di pista quando era al secondo posto. Stessa identica sorte per Bottas su Mercedes, fuori quando stava per assaporare il podio e soprattutto ...