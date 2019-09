Eto’o | tra razzismo e grandi sogni | “voglio essere il primo allenatore nero a vincere la

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Saumuel Eto’o a cuore aperto: dai progetti futuri al, le parole dell’ex calciatore dell’Inter Il, in particolar modo nel mondo del calcio, sembra non voler cessare di esistere. Si ripetono spesso infatti spiacevoli episodi inaccettabili che macchiano questo sport amatissimo e seguitissimo. Proprio diha parlto Samuel Eto’o in un’intervista a “Cadena Ser”: “è molto triste sapere che certi episodi continuino a verificarsi, spero tanto che sugli spalti dei nostri stadi ci sia piu’ pulizia ed educazione. Gialli, neri, arancioni alla fine siamo tutti uguali e ai nostri figli dobbiamo insegnare questo. Certa gente ti chiama scimmia, ma poi ti chiede di fare una foto…“, ha dichiarato l’ex calciatore dell’Inter. Luca Lussoso – LaPresse Eto’o ha poi aperto una parentesi sul ...

Frances76546Fra : @VivInterNews Non mi riferisco a ciò che tanti pensano o alle attenuanti. Se sabato per esempio farà bene e gol il… - usquebath : @Gionni_Inglisc Tra Ronaldo Eto'o e Recoba dovremmo avere materiale per 3 squadre. - JedHemlock : @Brisiux @Claudia_CIau Te li vedi Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Walter Samue… -