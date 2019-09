Consiglio comunale Ragusa | oggi 19 settembre

Marcello De Vito - ok del gip al giudizio immediato : l’ex presidente del Consiglio comunale di Roma resta ai domiciliari : resta ai domiciliari Marcello De Vito, l’ex presidente dell’assemblea capitolina, attualmente sospeso, a processo con l’accusa di corruzione in uno dei filoni della maxinchiesta della procura di Roma sul nuovo stadio dei giallorossi. Il giudice per le indagini preliminari Maria Paola Tomasselli, infatti, ha accolto la richiesta dei pm che volevano il giudizio immediato per l’ex esponente del Movimento 5 stelle. De Vito ...

Calandrini (FdI) : no a un’altra Bibbiano. Consiglio comunale Latina boccia mozione FdI : “Oggi a Latina nel corso della seduta del Consiglio comunale il Pd e Latina Bene Comune (LBC), dall’alto della loro sedicente superiorità morale, hanno bocciato la mozione di Fratelli d’Italia per chiedere maggiori controlli sugli affidi dei minori. Una bocciatura che il capogruppo di LBC ha motivato in quanto ‘i princìpi sono sbagliati’. Fermo restando l’importante lavoro che già svolgono i servizi sociali ...

Lega - il capogruppo in Consiglio comunale a Sarzana attacca Mattarella : “Traditore della patria”. Pd e Sinistra chiedono le dimissioni : “Traditore della patria”. Così Emilio Iacopi, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sarzana, in provincia di La Spezia, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un post su Facebook, il politico leghista ha corredato la foto del Capo dello Stato allo status, salvo rimuoverla dopo poche ore. Ma la polemica era ormai scoppiata. E da diverse parti sono richieste di dimissioni del consigliere e un ...

Cdm : sciolto Consiglio comunale Sinopoli : 2.11 Il Cdm,su proposta del ministro dell' Interno Salvini, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria),per "forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa". La gestione è stata affidata a una Commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi.Prorogati di 6 mesi lo scioglimento dei Consigli di Mattinata (FG) Scilla (RC), Strongoli ...

Livorno - la Rotonda dell’Ardenza intitolata a Carlo Azeglio Ciampi : il Consiglio comunale dà il via libera dopo il no durante la giunta M5s : Quegli scogli che amava tanto presto saranno dedicati a lui. Tra poche settimane la Rotonda di Ardenza a Livorno diventerà la “Rotonda Ciampi” in onore dell’ex Presidente della Repubblica che qui era nato nel 1920 e cresciuto prima di trasferirsi a Roma per iniziare la sua lunga carriera istituzionale. La decisione è stata presa martedì dal consiglio comunale di Livorno che è riuscito, dopo due anni di polemiche e il “no” del M5S durante la ...

Milano - il Consiglio comunale ha approvato l’estensione delle “zone Daspo”. Ma la maggioranza si spacca per la prima volta : La maggioranza di centrosinistra che guida il Comune di Milano si spacca sulla delibera che amplia le zone della città dove sarà possibile effettuare ordini di allontanamento da parte della Polizia locale e Daspo da parte della questura. Il consiglio comunale ha dato il via libera al documento voluto dal sindaco Beppe Sala con 27 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti. Contro il provvedimento si sono espressi Basilio Rizzo della sinistra di ...

Surroga di due consiglieri al Consiglio comunale di Comiso : C'è anche la Surroga dei consiglieri dimissionari Manuela Pepi e Dante Di Trapani, all'odg del Consiglio comunale di Comiso convocato per giorno 29

Defaillance al Consiglio comunale di Ragusa - accuse del M5S : La maggioranza non riesce a garantire il numero legale in Consiglio Comunale a Ragusa, accuse del gruppo Movimento 5 Stelle

'Ammazzateli tutti' : il post del vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli : Ha destato scandalo e indignazione il post scritto su Facebook dal vicepresidente del consiglio di Vercelli Giuseppe Cannata. "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili" è quello che si legge e che, oltre a paragonare in modo inspiegabile, i pedofili (quindi colpevoli di uno dei reati più bassi che una persona possa compiere) agli omosessuali, incita alla morte e all'omicidio. La violenza verbale del vicepresidente ha scosso il paese ...

Calcio : da Consiglio comunale Bergamo - sì a cittadinanza onoraria Gasperini : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Il consiglio comunale di Bergamo ha approvato la proposta di cittadinanza onoraria a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che ha portato la squadra in Champions League. La proposta era stata lanciata dal sindaco Giorgio Gori qualche settimana fa, all’inizio del suo secondo mandato.Gori aveva presentato un’informativa in giunta per dare il via all’iter di attribuzione ...

Il vicepresidente (Fdi) del Consiglio comunale di Vercelli contro i gay : “Ammazzateli tutti” : Il post di Giuseppe Cannata, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, è stato cancellato ma rimangono gli screenshot. Giorgia...

