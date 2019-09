Brexit | ultimatum dell’Ue | “Entro 12 giorni Johnson presenti proposte scritte o è finita”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Borisdice da settimane che sul piano della trattativa con Bruxelles “ci sono stati dei progressi” e che al vertice Ue del 17 ottobre ci sarà modo di ridiscutere dell’accordo di uscita. Ora però Bruxelles lo mette di fronte a una tempistica precisa: Londra ha 12per presentare una proposta scritta sulla, altrimenti “è tutto finito“. Tradotto: il Regno Unito uscirà dall’Unione europea in modalità no deal. E’ il premier finlandese Antti Rinne, che ricopre la presidenza di turno dell’Unione europea, a dettare da Parigi al primo ministro britannico quello che ha tutta l’aria di un, aggiungendo di aver concordato questa linea con il presidente francese Emmanuel Macron: “Siamo stati entrambi d’accordo sul fatto che è arrivato il momento cheproduca per iscritto le sue, se esistono – ha ...

