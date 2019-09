Alcuni giocatori di Dota 2 stanno ricevendo dei lunghissimi ban che possono durare decenni

Red Dead Online : zombie avvistati da Alcuni giocatori - DLC in arrivo? : alcuni giocatori hanno affermato di aver incontrato alcuni PNG "zombizzati" in Red Dead Online, secondo alcuni questo potrebbe essere un chiaro indizio circa l'arrivo di UnDead Nightmare (o qualcosa del genere), tuttavia potrebbe anche trattarsi di un semplice glitch.Un utente Reddit ha confermato di aver visto alcuni corpi a terra nella zone delle paludi, il modo in cui appaiono fanno pensare ad un qualche bug grafico o glitch, sono stati anche ...

Borderlands 3 : pur essendo esclusiva Epic Games Store - i giocatori si sono rivolti a Steam per Alcuni problemi : Borderlands 3 è stato pubblicato ufficialmente in esclusiva Epic Games Store, tuttavia i giocatori si stanno rivolgendo a Steam per ceracare di risolvere i problemi che affliggono il titolo di Gearbox.Come ben saprete, Borderlands 3 presenta diversi problemi (specialmente la versione PC) e giustamente molti giocatori stanno cercando soluzioni per risolvere il tutto. Il problema è che Epic Games Store non presenta forum dedicati al gioco e di ...

Basket - Meo Sacchetti : “La mia Italia è da 6 - 5. Per Alcuni giocatori ci sarà sempre spazio. Spagnolo è un nostro orgolgio” : Il Mondiale di Basket per l’Italia si è chiusa orma da qualche giorno. Fatale agli azzurri la sconfitta con quella Spagna capace poi di battere la Serbia. Ad ormai mente fredda e senza l’adrenalina del momento, Meo Sacchetti ha raccontato tutta l’esperienza azzurra in un’intervista a Tuttosport: “Dal punto di vista dell’esperienza personale e credo di squadra è stato bello, innanzitutto perchè ci siamo ...

Martusciello : “Sarri voleva vincere 4-0. Alcuni giocatori ci hanno fatti ricredere” : Il vice di Sarri, Martusciello, ai microfoni di Sky Sport nel postpartita I tre gol presi dal Napoli sono stati dovuti a un problema fisico o psicologico perché pensavate fosse finita? “Entrambe le cose. Chiaramente il calo fisico è stato importante e chiaramente giocavi contro una squadra forte come il Napoli, con palleggio e qualità individuale superiore alla media. Ci hanno messi in difficoltà. In quella prima ora di gioco si poteva ...

Martusciello : “Siamo motivati a fare bene. Alcuni giocatori non sono sereni per il mercato” : Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Giovanni Martusciello, che sostituisce Sarri sulla panchina della Juventus fino a quando il tecnico non si sarà completamente ripreso dalla polmonite. Sky Sport riporta le sue dichiarazioni. Su Napoli Juve: “Ancelotti è un grande allenatore. Siamo curiosi di vedere come risponderà la squadra domani, davanti al proprio pubblico alla prima in casa. È un match clou e siamo motivati a ...